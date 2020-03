Veröffentlicht am 19. März 2020 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Mofa-Rollers in Wissen – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag, 15. März 2020, 08:00 bis Dienstag, 17. März 2020, 18:00 Uhr, einen hinter dem Haus abgestellten Mofa-Roller Explorer mit dem Versicherungskennzeichen 952LSC. Hinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei