Veröffentlicht am 19. März 2020 von wwa

LUDWIGHAFEN – Mit Armbrust auf Katze geschossen und getötet – Mittwochvormittag, 18. März 2020, zwischen 11.30 und 11.45 Uhr, hat ein Unbekannter im Bereich Fieskostraße in Ludwigshafen – Oggersheim mit einer Armbrust auf eine Katze geschossen. Nach dem Angriff lief die Katze nach Hause. Dort fand die Eigentümerin das verletzte Tier und bemerkte in Fell der Katze den Pfeil einer Armbrust. Das Tier wurde durch die Tierrettung der Feuerwehr erstversorgt und in eine Tierklinik gebracht. Leider verstarb die Katze noch am gleichen Tag. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat gestern in der Zeit zwischen 11.30 und 11.45 Uhr im Bereich Fiskostraße auffällige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen aufgefallen, die eine Armbrust mitführten? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim, Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei