Veröffentlicht am 19. März 2020 von wwa

DERNBACH – Verkehrsunfallflucht in Dernbach – Am Dienstagmittag – 17. März 2020, kam es um 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Dernbach. Der Fahrer eines weißen Sprinters beschädigte aus ungeklärter Ursache beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Person und Art der Beteiligung zu ermöglichen. Das Fahrzeug war laut Zeugenangaben mit zwei Personen mit südländischem Aussehen besetzt. An dem Sprinter konnte das Teilkennzeichen K-AY abgelesen werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei