Veröffentlicht am 19. März 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie: Fieberambulanz in Altenkirchen gestartet – In den ersten beiden Stunden seit der Öffnung kamen 20 Frauen und Männer, die sich testen lassen wollten: Seit Donnerstag, 19. März, 10 Uhr, ist die Fieberambulanz in Altenkirchen geöffnet. Dort werden Tests auf die Covid-19-Infektion durchgeführt. Zum Start kamen Landrat Dr. Peter Enders und Jürgen Ecker, kaufmännischer Direktor des DRK-Krankenhauses Altenkirchen, in dessen Trägerschaft die Ambulanz betrieben wird. Enders lobte die zügige und unaufgeregte Entscheidung der Beteiligten, am Standort Altenkirchen eine Fieber-Ambulanz zu installieren und damit das Kreis-Gesundheitsamt und die niedergelassenen Ärzte zu entlasten. Gleiches gelte für die Fieber-Ambulanz in Kirchen, wo am Freitag (20. März) eine Fieber-Ambulanz als Drive-In-Lösung startet. Das Personal zum Betrieb der Einrichtungen stellen die beiden örtlichen Krankenhäuser.

Enders und Ecker betonten, dass hier lediglich die Diagnostik erfolgt: Das heißt, es wird Fieber gemessen, dann erfolgt ein Abstrich. Die Patienten begeben sich danach in häusliche Quarantäne und werden nach der Laboruntersuchung über das Ergebnis informiert. Wichtig: Die Diagnostik erfolgt nur bei Personen, die einerseits die entsprechenden Symptome aufweisen und anderseits innerhalb der letzten 14 Tage entweder Kontakt mit einem nachweislich infizierten Corona-Patienten hatten oder aber sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Mitzubringen ist die Krankenversicherungskarte.

Die Standorte der Fieber-Ambulanzen:

· Altenkirchen, Turnhalle der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Leuzbacher Weg 21 (Zugang über den Parkplatz unterhalb des DRK-Krankenhauses).

· Kirchen, Parkdeck Lindenstraße (Zufahrt über die untere Einfahrt)

Die Öffnungszeiten an beiden Standorten sind montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 15 Uhr.

Foto: Seit Donnerstag in Betrieb: die Fieber-Ambulanz in Altenkirchen. Im Bild von links Dr. Miriam Buchwald, Pflegedirektorin Monika Lehnen, Dirk Werner, Chefarzt Innere, Landrat Dr. Peter Enders und Heinz-Uwe Fuchs, Leiter des Gesundheitsamtes in Altenkrichen. (Foto: Kreisverwaltung)