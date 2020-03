Veröffentlicht am 19. März 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – 52 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Neuwied – Landrat Hallerbach: „Jetzt ist strenge Disziplin und Eigenverantwortung gefragt.“ – Seit Anfang der Woche wird im Neuwieder Industriegebiet Friedrichshof eine Fieberambulanz betrieben. Bisher haben 459 Personen die Ambulanz aufgesucht, 325 wurden auf eine Coronainfektion getestet. Insgesamt gibt es derzeit 52 positive Fälle im Kreis Neuwied. Landrat Achim Hallerbach ruft die Bevölkerung auf, die Lage ernst zu nehmen und öffentliche Plätze zu meiden. Auch sind die Allgemeinverfügungen umzusetzen. Sollten weiterhin Menschenansammlungen beobachtet werden, ist eine Ausgangssperre unumgänglich. Nur durch Vermeidung von Kontakten kann die Ausbreitung verlangsamt und Infektionsketten unterbrochen werden. „Jetzt ist strenge Disziplin und Eigenverantwortung gefragt,“ so der Landrat.

Die Fieberambulanz in Neuwied wird auch am Wochenende von 10 bis 15 Uhr geöffnet sein. Hingegen ist die Corona-Hotline 02631/803888 am Wochenende nicht besetzt. Dr. Corinna Trapp, die ärztliche Leiterin der Ambulanz, weißt nochmals darauf hin, die Fieberambulanz nur aufzusuchen, wenn innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einem bestätigt infiziertem Coronapatienten direkter Kontakt bestand und eindeutige Symptome wie Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost auftreten. Menschen, die in einem Risikogebiet waren, sind aufgefordert, zunächst 14 Tage zu Hause zu bleiben und abzuwarten, ob sie Symptome entwickeln.

Um den Betrieb der Fieberambulanz sicherzustellen werden weiterhin freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Interessierte werden gebeten, sich an die eigens hierfür eingerichtete Emailadresse coronahelfer@kreis-neuwied.de zu wenden. Ebenfalls gibt es eine Telefonnummer bei der man sich registrieren lassen kann: 02631/803-700. Diese ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:30 Uhr erreichbar.

Aktuelle Informationen und Hinweise gibt es auch auf der Homepage der Kreisverwaltung (www.kreis-neuwied.de). Diese werden bei Änderungen ständig aktualisiert.