Veröffentlicht am 20. März 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie: Die Volkshochschule hat zu – und kommt jetzt online zu den Kursteilnehmern nach Hause – Die Ausbreitung des Corona-Virus bestimmt derzeit alle Schlagzeilen. Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätze, Museen und Kinos haben geschlossen, auch die Kreisvolkshochschule Altenkirchen hat alle laufenden Kurse unterbrochen. Wenn Interessenten aber nicht mehr in die Volkshochschule kommen können, kommt die Volkshochschule zu ihnen nach Hause: Onlinegestützes Lernen ist eine Möglichkeit, dass zum Beispiel der Wunsch, Sprachen zu lernen, auch in außergewöhnlichen Zeiten umgesetzt werden kann. Das erste Angebot ist nun ein Englischkurs, der per E-Mail durchgeführt wird.

Das schreibt die Kreisvolkshochschule in ihrer Ankündigung: „Sie kommen immer wieder durcheinander mit den Zeitformen in der englischen Sprache? Der Kurs beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema ‚English tenses‘. Wir schauen uns die wichtigsten Zeiten der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft noch einmal genau an und machen kleinere Übungen dazu. So beseitigen wir das ‚Zeiten-Chaos‘ und machen Sie sprachlich noch fitter.“

Mit gut gegliederten Arbeitsmaterialien und Anwendungsbeispielen möchte der Kurs vorhandene Englischkenntnisse vertiefen und ausbauen. Beginnend am Montag, dem 30. März, erhalten die Teilnehmenden täglich für zunächst zwei Wochen von der Kursleitung Arbeits- und Infomaterialien sowie eine Hausaufgabe zugesandt, die dann korrigiert und kommentiert wieder zurückgesandt wird. Auch telefonische Beratung zu festgelegten Zeiten ist Teil des Angebotes. Eingeladen sich alle, die circa fünf Jahre Schul-Englisch mitbringen und diese unruhigen Zeiten nutzen möchten, die englischen Zeitformen in den Griff zu bekommen.

Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen ab sofort entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).