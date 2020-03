Veröffentlicht am 20. März 2020 von wwa

CORONA – VG KIRCHEN – Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (WFK) baut Unternehmensnetzwerk aus – Werden sie Teil davon und erhalten sie Infos zu Förderungen/Zuschüssen/Hilfestellungen im Rahmen der Coronakrise – Ziel: direkte Informationen zu Förderungen und Zuschüssen im Rahmen der Coronakrise zur Verfügung stellen.

Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen informiert derzeit täglich die Unternehmen der Region über die Entwicklungen und Hilfestellungen im Rahmen der Coronakrise.

„Über 130 Unternehmen sind im Netzwerk bereits involviert und erhalten direkte Informationen und Hilfestellungen. Alle Unternehmen, Freiberufler, Selbstständige etc., aus der Verbandsgemeinde Kirchen, die diesem kostenlosen Netzwerk beitreten möchten, bitte ich Kontaktdaten (vor allem Email Adressen) an uns zu leiten. Wir nehmen Sie dann in den Verteiler auf und informieren Sie über die Möglichkeiten von Hilfsprogrammen aller Art“, so Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen.

Profitieren Sie von diesem vor Ort Netzwerk und lassen Sie uns gemeinsam diese große Herausforderung bewältigen.

Um dem Netzwerk kostenlos beizutreten senden Sie uns einfach eine E-Mail mit ihren Kontaktdaten an folgende Adresse zu: wfk@kirchen-sieg.de