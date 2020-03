Veröffentlicht am 20. März 2020 von wwa

CORONA – VG KIRCHEN – In der Verbandsgemeinde Kirchen wird vielerorts ein Einkaufservice zur Grundversorgung geboten – Für ältere Menschen und Personen in häuslicher Quarantäne bieten die Ortsgemeinden sowie die Stadt Kirchen einen Einkaufservice zur Gewährleistung der Grundversorgung an. Der Service richtet sich an Personen, die ihre Grundversorgung aufgrund der aktuellen Lage nicht über Familie oder Nachbarschaftshilfe sicherstellen können.

Sollte Hilfe benötigt werden, so kann man mit folgenden Stellen Kontakt aufnehmen:

Brachbach

(0171) – 33 22 747 (Ortsbürgermeister Steffen Kappes)

(0171) – 92 18 164 (Bettina Haupt, Ortsgemeindebüro)

oder per E-Mail: service@brachbach-sieg.de

Kirchen (Sieg)

(0160) – 93 87 39 70 (Gemeindeschwester Andrea Keßler)

(0160) – 95 47 81 84 (Michaela Sandweg – Stadtbüro Kirchen)

Eine Kontaktaufnahme ist in der Zeit von 9 bis 15 Uhr möglich.

Mudersbach

(0271) – 35 777 (Gemeindebüro Mudersbach)

oder per E-Mail: birgit.eutebach@mudersbach.net

Des Weiteren wird auch auf das Lieferangebot des REWE Mockenhaupt, Tel. (02745) 93 18 60 (online möglich über www.rewe-mockenhaupt.de) hingewiesen.

Niederfischbach

(02734) – 6589 oder per E-Mail: esseninniederfischbach@web.de

Bestellungen werden hier am Vortag bis 16:00 Uhr entgegengenommen

Wer bei der Abwicklung des Einkaufsservice als freiwillige/r Helfer/in seine Mitmenschen in dieser Ausnahmesituation unterstützen möchte, kann sich unter den vorgenannten Kontaktdaten ebenfalls gerne melden.