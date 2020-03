Veröffentlicht am 20. März 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Wertstoffhöfe wegen Corona-Situation bis auf weiteres geschlossen – Auch eigene Anlieferung von Problemabfällen/Schadstoffen nicht mehr möglich – Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind die kreiseigenen Wertstoffhöfe Neuwied, Linz und Linkenbach bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Darüber hinaus ist auch die eigene Anlieferung von Schadstoffen beim Schadstoffmobil an den im Abfuhrkalender gekennzeichneten stationären Annahmetagen ebenfalls bis auf Weiteres nicht möglich. Dies gilt auch für den Standort am alten Sportplatz, Flammersfelder Straße/L 272 in Asbach. Die Abholung per Entsorgungsscheck wird weiterhin durchgeführt. Weitere Informationen unter Tel. 02631/803-308 bei der Kreisverwaltung Neuwied und bei Änderung der Situation unter https://www.abfall-nr.de.