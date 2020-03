Veröffentlicht am 19. März 2020 von wwa

WISSEN – Auffahrunfall in Wissen – Am Mittwoch, 18. März 2020, gegen 16:05 Uhr, befuhren ein 33jähriger Fahrzeugführer mit seinem Hyundai und nachfolgend ein 47jähriger Fahrzeugführer eines Omnibusses die Bahnhofstraße in Wissen aus Richtung Europakreisel kommend in Richtung Nisterbrück. In Höhe der durch Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung kam der Verkehr durch die Regelung zum Stillstand. Beim Anfahren stockte der Verkehrsfluss nochmals kurz. Diesen Umstand bemerkte der 47jährige Busfahrer zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. An beiden Fahrzeugen entstand circa 3.500 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei