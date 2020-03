Veröffentlicht am 19. März 2020 von wwa

KÖNIGSWINTER – Zwei Verletzte nach Alleinunfall auf der L 331 – Bei einem Alleinunfall auf der Landstraße 331 bei Königswinter-Ittenbach verletzten sich am Montagmittag, 16. März 2020, ein 75jähriger Autofahrer und seine 18jährige Beifahrerin. Der Mann war gegen 12:37 Uhr auf der Königswinterer Straße von der Margarethenhöhe in Fahrtrichtung Ittenbach unterwegs, als er aus nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über die Gegenfahrbahn eine Böschung hinauf fuhr. In der Folge kippte der Wagen zur Seite, überschlug sich mehrfach und kam wieder auf der Gegenfahrbahn liegend zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen. Quelle: Polizei