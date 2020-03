Veröffentlicht am 19. März 2020 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Ende März öffnet neue Postfiliale in Heimbach-Weis – Der eine Partner der Deutschen Post sagt „Goodbye“, der andere „Hello“: In Heimbach-Weis schließt am Donnerstag, 26. März, die Postfiliale an der Straße „Am Weiser Bach 3“. Einen Tag später, am 27. März, öffnet dafür die neue Filiale im Geschäft Garten und Freizeit, an der Sayner Straße 56. Sie ist von Montag bis Freitag von 8.30 bis 19 Uhr, Samstag von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet. Die postalische Versorgung der Bevölkerung bleibt laut Deutscher Post damit weiterhin in vollem Umfang gewährleistet.