Veröffentlicht am 18. März 2020 von wwa

ABSAGE – CORONA – BETZDORF – Osterstadionfest der SG 06 ist abgesagt – Aufgrund der Entwicklungen in Bezug auf die Corona-Pandemie hat sich die SG 06 Betzdorf e.V. entschlossen, sein Osterstadionfest abzusagen. Der Verein teilt hierzu mit: „Als ein Teil der Gemeinschaft, die in dieser Situation zusammenhalten muss, ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns an die Anweisungen der Landesregierung halten. Dass wir dieses Fest absagen ist die logische Folge einer Entwicklung, die wir so nicht voraussehen konnten.“ Wenn die Corona-Krise überwunden ist, wird man – wenn terminlich möglich – bei der SG 06 über ein Sommerfest nachdenken. „Wir freuen uns dann darauf, gemeinsam ausgelassen feiern zu können – was in der jetzigen Situation bestimmt nicht möglich wäre.“