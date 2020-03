Veröffentlicht am 18. März 2020 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 – eine Person verletzt – Am Sonntagabend, 15. März 2020, gegen 20:47 Uhr, befuhr ein 57jähriger Fahrzeugführer mit seinem Hyundai, die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Wallmenroth. Aus Unachtsamkeit übersah er in der Ortsdurchfahrt Hövels den ordnungsgemäß geparkten Ford Fiesta einer 30jährigen Fahrzeughalterin und fuhr auf diesen Pkw auf. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, an beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden und beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei