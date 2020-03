Veröffentlicht am 18. März 2020 von wwa

CORONA – ALTENKIRCHEN – Corona Nachbarschaftshilfe-Telefon in der Stadt Altenkirchen – In vielen Ortsgemeinden wird gerade Hilfe für Corona Betroffene organisiert. Auch die Stadt Altenkirchen möchte in Kooperation mit der katholischen Kirche Altenkirchen und der Caritas Menschen helfen, die im Notfall nicht über ihre Nachbarschaft unterstützt werden können. Hierzu wird derzeit ein HelferNetzwerk aufgebaut, durch das Hilfe bei Einkauf und Alltag organisiert werden soll oder Auskunft über wichtige Kontaktadressen gegeben werden kann.

Auch für jene, die aktuell auf die Öffentlichkeit verzichten möchten, hat das HelferNetzwerk ein offenes Ohr bei aktuellen Problemen.

Wer Hilfe benötigt oder im HelferNetzwerk mitarbeiten will, kann sich von Montag bis Freitag, von 9 bis 17 Uhr unter Telefon: 02681- 5267 oder Email: nachbarschaft@altenkirchen.de melden. Bitte nicht zögern, denn auf ein solidarisches Miteinander sind jetzt alle angewiesen. (obco)