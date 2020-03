Veröffentlicht am 18. März 2020 von wwa

HORHAUSEN – Containerbrand im Industriepark Horhausen – Am Dienstagabend, 17. März 2020, gegen 19:45 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen Brand in einer Firma im Industriepark Horhausen (WW). Die Ermittlungen am Brandort ergaben, dass ein außenstehender Container mit Mischabfall aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war.

Der war unter einem metallenen Vordach zum Einfüllen von Abfällen abgestellt. Ein längsseitig neben dem Container geparkter LKW konnte noch aus dem Einwirkungsbereich des Feuers gefahren werden. Es entstand lediglich geringer Schaden an der Plane. An der angrenzenden Halle entstand kein Sachschaden. Das Feuer wurde durch die zügig eingetroffenen Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Pleckhausen gelöscht. Vor Ort war auch der stellvertretende Verbandsgemeindewehrleiter Raphael Jonas (Oberlahr) der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Fotos: Team Wachow