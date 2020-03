Veröffentlicht am 18. März 2020 von wwa

A B S A G E – C O R O N A – KIRCHEN – Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. – Wichtige Vereinsinformationen aufgrund der aktuellen Ereignisse (Coronavirus) zu den Absagen und Verschiebungen betreffend die nächsten IVV-Wandertage/Vereinsaktivitäten:

– 21./22. März 2020 IVV-Wandertage in Hahnstätten (abgesagt)

– 21./22. März 2020 IVV-Wandertage in Lennestadt-Kirchveischeide (abgesagt)

– 22. März 2020 IVV-Wandertag in Kirn-Sulzbach (abgesagt)

– 22. März 2020 Busfahrt der „Siegperle“ nach Kirn-Sulzbach (abgesagt)

– 22. März 2020 Geführte Wanderung in Mengerskirchen (abgesagt)

– 29. März 2020 IVV-Wandertag in Wißmannsdorf (abgesagt)

– 29. März 2020 Busfahrt der „Siegperle“ nach Wißmannsdorf (abgesagt)

– 04./05. April 2020 IVV-Wandertage in Freudenberg-Büschergrund (abgesagt)

– 04./05. April 2020 IVV-Wandertage in Rhaunen (abgesagt)

– 18. April 2020 Die Jahreshauptversammlung der WF „Siegperle“ wird verschoben auf Samstag, 11. Juli 2020, Beginn 16 Uhr, im Bürgerhaus Katzenbach mit Vorstandsneuwahl und Verlosung

– 18./19. April 2020 IVV-Wandertage Kriegsfeld, WF Wiesbachtal (abgesagt)

– 19. April 2020 Busfahrt der „Siegperle“ nach Kriegsfeld (abgesagt)

– 26. April 2020 IVV-Wandertag Bockenau (abgesagt)

– 02./03. Mai 2020 EVG-Wandertage des TuS Limburg-Dietkirchen werden verschoben auf den 04./05.07.2020

– 23./24. Mai 2020 IVV-Wandertage in Kirchen-Freusburg (abgesagt)

– 11. Juni 2020 Geführte Wanderung Ransbach-Baumbach (abgesagt)

– 10. Juli 2020 Wegen abgesagter IVV-Wanderung wird das Siegperle-Helferessen verschoben ins Jahr 2021 (Genauer Termin wird zum nächsten Jahr bekanntgegeben)

Liebe Wander- und Volkssportfreunde, angesichts der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf den Coronavirus müssen wir die IVV-Wandertage am 23. und 24. Mai 2020 der Wanderfreunde „Siegperle“ mit Start und Ziel im Bürgerhaus Kirchen-Freusburg leider absagen. Wir haben ja zum Glück noch einen zweiten Veranstaltungstermin Ende November und hoffen darauf, dass sich die Lage bis dahin wieder soweit entspannt hat, damit wir eine derartige Großveranstaltung, die bekanntlich durch ein Team von rund 80 Helferinnen und Helfern geschultert wird und Wochen an Vorbereitung bedeutet, anbieten können.

Die Wanderfreunde „Siegperle“ freuen sich nunmehr auf Ihren Besuch bei den IVV-Wandertagen am 28. und 29.11.2020 mit Start und Ziel im Bürgerhaus Kirchen-Freusburg.

Des Weiteren möchten wir Sie schon heute auf unsere geführte IVV-Wanderung am Sonntag, den 11. Oktober 2020, 9:30 Uhr, „Rund um die Perle an der Sieg – Zu Räubern, Rittern, Totengräbern“ mit Start am Bahnhof Kirchen/vor dem Restaurant Casa hinweisen.

Empfehlen möchten wir Ihnen auch unseren Permanenten Wanderweg „Auf den Pfaden der alten Druiden“ mit Start und Ziel im Cafe Schneiders Bäckerei, Bahnhofstraße 15, 57548 Kirchen (Sieg) mit 6, 10 und 16 km-Strecke. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken für Ihr Verständnis! Sven Wolff