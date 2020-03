Veröffentlicht am 17. März 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf Parkplatz in Wissen – Am Montagvormittag, 16. März 2020, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 55jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi A4 das Parkplatzgelände am Rewe-Markt und hatte die Absicht, in eine freie Parklücke einzufahren. Dabei streifte er mit der vorderen rechten Fahrzeugkante den VW Polo einer 19jährigen Fahrzeugführerin, deren Fahrzeug ordnungsgemäß geparkt in der benachbarten Parklücke stand. Es entstand circa 7.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei