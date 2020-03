Veröffentlicht am 17. März 2020 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfall in Asbach – Soziusfahrer schwer verletzt – Am Montagabend, 16. März 2020, prallte der 17jährige Fahrer mit seinem Leichtkraftrad in der Altenburger Straße in Asbach gegen einen geparkten PKW. Er führte einen Soziusfahrer mit, der keinen Helm trug. Nach dem Aufprall gegen das Fahrzeugheck stürzten beide zu Boden. Der Fahrer mit Helm erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Bei dem 31jährigen Soziusfahrer (ohne Helm) war eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich. Die Verletzungen sind, so die Polizei, nicht lebendbedrohlich. Unfallursächlich dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Quelle: Polizei