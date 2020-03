Veröffentlicht am 17. März 2020 von wwa

WINDHAGEN – Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Windhagen verletzt – Am Montagnachmittag, 16. März 2020, übersah ein PKW-Fahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Grundstückseinfahrt in Windhagen, Ortsteil Stockhausen, eine 81jährige Fußgängerin. Sie wurde vom Fahrzeugheck mit geringer Geschwindigkeit erfasst und stürzte zu Boden. Sie erlitt leichte Verletzungen, die vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt wurden. Quelle: Polizei