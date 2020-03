Veröffentlicht am 17. März 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen – Ein 23jähriger Fahrzeugführer parkte seinen 1er BMW am Montagnachmittag, 16. März 2020, gegen 17.00 Uhr, auf dem Parkstreifen vor der Bäckerei Pieroth. Am Dienstagmorgen, 17. März 2020, stellte er einen Schaden an der linken vorderen Stoßstangenecke fest. Offenbar hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den BMW gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Schaden, so die Polizei, in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei