Veröffentlicht am 17. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Alle zugesagten Fördergelder müssen ankommen!“ – „Jetzt gilt es alle Kräfte zu bündeln, damit sämtliche zugesagten Fördergelder für den Ersatzneubau eines Schul- und Sportbades in Altenkirchen bei der Verbandsgemeinde ankommen“, konstatierte der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel anlässlich eines Ortstermins mit Bürgermeister Fred Jüngerich und VG-Fachbereichsleiter Nico Hees. Groß war die Freude bei Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel und VG-Bürgermeister Fred Jüngerich über die Zusage, dass der Bund den dringend notwendigen mit 15,5 Millionen Euro veranschlagten Ersatzneubau des Hallenbads auf der Glockenspitze mit 2,5 Millionen Euro fördert. Rüddel hatte vor zwei Jahren die Verbandsgemeinde auf das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ aufmerksam gemacht und sich dafür im Haushaltsausschuss sowie im zuständigen Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen erfolgreich eingesetzt.

Doch die Freude über die Zusage der Bundesförderung, wurde bereits wenig später durch eine Bedingung des Mainzer Innenministeriums getrübt. Das teilte mit, die Verbandsgemeinde müsse sich zwischen der Bundesförderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro und der Förderung des Landes entscheiden. Rüddel sagte, dass die Förderung durch den Bund an keine weiteren Bedingungen gebunden sei. Der Bund zahle den vollen Betrag auch dann, wenn über andere Fördermöglichkeiten Geld für ein Projekt fließt. „Auf den Bund kann man sich verlassen. Ärgerlich wäre sicherlich, wenn sich das Land von seiner Förderungszusage zurückziehen würde. Das Land muss größtmögliche Flexibilität walten lassen, damit für den Ersatzneubau des Hallenbades in Altenkirchen beide Förderungen bei der VG ankommen. Deshalb gilt es jetzt gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wobei alle Beteiligten an einem Strang ziehen müssen. Das Land steht hier gegenüber der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld in einer rechtlichen und moralischen Verantwortung“, bekräftigte Erwin Rüddel. (reva) Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel