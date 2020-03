Veröffentlicht am 16. März 2020 von wwa

C O R O N A – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Die Kreisverwaltung informiert über die aktuelle Situation zum Corona-Virus: Aktuelle Infektionen: Im Kreis Altenkirchen gibt es mit Datum vom 16. März, 16 Uhr, acht nachgewiesene Corona-Infektionen. Das ist ein Anstieg um eine Person seit Sonntag (15. März). Die infizierten Personen befinden sich alle in häuslicher Quarantäne, bei keiner von ihnen gibt es laut Gesundheitsamt derzeit die Notwendigkeit einer Behandlung in der Klinik. Weitere Labor-Untersuchungen laufen.

Turnhallen geschlossen

Die Kreisverwaltung Altenkirchen weist darauf hin, dass mit der Schließung der allgemein bildenden Schulen im Kreis Altenkrichen ab dem 16. März auch alle Turnhallen und zugehörigen Sportstätten von den in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen geschlossen sind.

Kreisvolkshochschule geschlossen

Die Kreisvolkshochschule setzt zunächst bis Montag, 20. April, alle laufenden Veranstaltungen (Kurse, Seminare, Workshops oder Vorträge) aus. Bei laufenden Kursen werden die ausgefallenen Stunden in der Regel im Anschluss nachgeholt.

Publikumsverkehr: Was geht per Telefon oder Mail?

Grundsätzlich weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass sie weiterhin für den Publikumsverkehr geöffnet hat. Empfohlen wird allerdings allen Bürgerinnen und Bürgern, zu prüfen, ob der Besuch des Kreishauses derzeit zwingend nötig ist. Wenn Anliegen telefonisch, per E-Mail oder per Post erledigt werden können, soll die Bevölkerung diese Möglichkeit nutzen.