Veröffentlicht am 17. März 2020 von wwa

C O R O N A – ALTENKIRCHEN – Caritasverband Altenkirchen informiert – Absage von Veranstaltungen – Aufgrund der weiterhin angespannten Lage in Bezug auf den Corona-Virus in Deutschland sieht sich der Caritasverband Altenkirchen gezwungen, geplante Veranstaltungen abzusagen. Folgende, in der Presse bereits angekündigten Events finden daher nicht statt:

23.03.2020, Input-Frühstück, MGH Altenkirchen, kein Ersatztermin vorgesehen

25.03.2020, Café International, Pfarrsaal Wissen, Termin im April bleibt vorerst bestehen

27.03.2020, Kochen und Essen in Gemeinschaft, MGH Altenkirchen, kein Ersatztermin vorgesehen

04.04.2020, Anti-Rassismus-Stadtrundgang, Köln, Ersatztermin im September vorgesehen

Für Rückfragen wenden Sie sich an die Telefonnummer 02681 2056.