Veröffentlicht am 16. März 2020

C O R O N A – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 297 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle.

Landkreis Bisher bekannt Ahrweiler 7 Altenkirchen 3 Alzey-Worms 8 Bad Dürkheim 16 Bad Kreuznach 13 Bernkastel-Wittlich 4 Birkenfeld 0 Bitburg-Prüm 16 Cochem-Zell 11 Donnersbergkreis 2 Germersheim 8 Kaiserslautern 6 Kusel 13 Mainz-Bingen 17 Mayen-Koblenz 38 Neuwied 20 Rhein-Hunsrück-Kreis 21 Rhein-Lahn-Kreis 6 Rhein-Pfalz-Kreis 1 Südliche Weinstr. 10 Südwestpfalz 0 Trier-Saarburg 0 Vulkaneifel 9 Westerwaldkreis 19 Stadt Bisher bekannt Frankenthal 1 Kaiserslautern 8 Koblenz 13 Landau i.d.Pfalz 1 Ludwigshafen 1 Mainz 19 Neustadt Weinst. 1 Pirmasens 0 Speyer 2 Trier 3 Worms 0 Zweibrücken 0

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Melde­adresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut über­mittelt.

Besuchsrechte in Krankenhäusern, Pflege- und Behinderteneinrichtungen:

Im Rahmen der sich ausbreitenden Erkrankungsfälle mit dem Coronavirus hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Einvernehmen mit Innenminister Roger Lewentz die Landrätinnen, Landräte, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürger­meister über einen Erlass ermächtigt, Besuche in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, stationären Pflegeeinrichtungen, betreuten Wohngemein­schaften für volljährige pflegebedürftige Menschen und Einrichtungen und betreute Wohngruppen für volljährige Menschen mit Behinderungen einzuschränken und für bestimmte Personengruppen zu verbieten.

Das Besuchsverbot für die genannten medizinischen und pflegerischen sowie betreuenden Eichrichtungen gilt bis auf weiteres für Besucherinnen und Besucher, die Kontaktpersonen der Kategorien 0, I oder II nach der Definition des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind oder sich in einem Gebiet aufgehalten haben, das vom vorgenannten Institut für den Zeitpunkt oder Teilen des Aufenthaltes als Risikogebiet ausgewiesen wurde oder innerhalb von 14 Tagen nach dem Aufenthalt als ein solches ausgewiesen wurde.

Informationen zur Definition von Kontaktperson finden Sie ebenso wie Informationen zu den jeweils geltenden Risikogebieten auf der Internetseite des Robert Koch-Institutes.

„Diese Einschränkung halten Minister Lewentz und ich für notwendig, um die Verbreitung des Virus in den vorgenannten Einrichtungen zu minimieren“, sagte Ministerin Bätzing-Lichtenthäler. Jede Patientin, jeder Patient, Bewohnerin und Bewohner von Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen darf weiterhin pro Tag für eine Besucherin oder einen Besucher pro Tag für eine Stunde zu empfangen, soweit der Besucher nicht ansteckungsverdächtig ist und unter die genannten Ausnahmen fällt.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.