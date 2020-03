Veröffentlicht am 16. März 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Unfall zwischen PKW und Radfahrer – Radfahrer verletzt – Am Freitag, 13. März 2020, befuhr ein 67jähriger Pkw-Fahrer, um circa 19.50 Uhr, die Jahnstraße in Bad Marienberg in Richtung Innenstadt. In Höhe des Netto-Marktes wollte er nach links auf den Parkplatz abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 19jährigen Radfahrer. Der Radfahrer, dessen Rad nicht über die vorgeschriebene Beleuchtung verfügte, kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei