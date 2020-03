Veröffentlicht am 16. März 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Verkehrsunfallflucht in Hamm (Sieg) – Zwischen Samstag, 14. März 2020, 21:30 Uhr und Sonntag, 15. März 2020, 07:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schubertstraße in Hamm (Sieg). Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Schubertstraße vermutlich mit einem Kleinwagen und wendete kurz vor Ende der Straße. Hierbei stieß er mit einem geparkten PKW, einer Straßenlaterne und einem Grundstückzaun zusammen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei