16. März 2020

ALPENROD – Nach Unfallflucht Volkswagen T4 gesucht – Vermutlich im Verlauf der Nacht von Freitag auf Samstag, 13. auf 14. März 2020, wurde in Alpenrod, in der Verlängerung der Mittelstraße zur Alpenroder Hütte, eine Unfallflucht begangen. Der unbekannte Fahrzeugführer kam ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Telegraphenmast, der beschädigt wurde. Dem Spurenbild zufolge, so die Polizei, dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Volkswagen T4 (Transporter/Multivan), Baujahr 1990 bis 2003, handeln. Er müsste im vorderen rechten Bereich (Scheinwerfer, Blinkerglas, rechter Außenspiegel) beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hachenburg entgegen. Quelle: Polizei