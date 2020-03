Veröffentlicht am 16. März 2020 von wwa

RODENBACH – Paraglider in Rodenbach abgestürzt – Ein 50jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen kam am Sonntag, 15. März, vermutlich aufgrund der herrschenden Thermik am Nachmittag in der Nähe von Rodenbach mit seinem Gleitschirm abstürzte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Quelle: Polizei