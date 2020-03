Veröffentlicht am 16. März 2020 von wwa

BETZDORF – Giftköder in Betzdorf ausgelegt – Am Samstagvormittag, 14. März 2020, im Zeitraum von 08:00 bis 11:30 Uhr, wurden vier mit Rattengift gefüllte Bockwürste sowie einige Fleischstücke auf ein umzäuntes Grundstück in der Robert-Götz-Straße geworfen. Offenbar mit der Zielsetzung, dass die Hunde der Hausbesitzerin diese fressen. Letztlich kam kein Tier zu Schaden. Es werden Zeugen gesucht, da bislang keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen. Quelle: Polizei