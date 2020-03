Veröffentlicht am 16. März 2020 von wwa

ROTH – Mögliche Unfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw – Am Freitagmorgen, 13. März 2020, wollte eine 49jährige Fahrerin auf der B 62 bei Roth-Oettershagen einen Lkw mit Anhänger überholen. Als die Überholspur endete, war sie noch nicht am Lkw vorbei. Sie bremste und lenkte leicht nach rechts. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 5.000 Euro. Sogar ein Reifen platzte, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Die Frau selbst kam mit dem Schrecken davon. Das Lkw-Gespann fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne anzuhalten. Laut Spuren am Pkw und Angaben der Frau dürfte es sich um einen blauen Lkw gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise (Telefon: 02681/946-0 oder Email: pialtenkirchen@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei