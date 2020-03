Veröffentlicht am 16. März 2020 von wwa

NEITERSEN – Die Tennisabteilung des WSN erhält erneut frische Impulse – Im zurückliegenden Jahr wurde das Angebot des Tennisverbandes Rheinland zur Vereinsberatung gerne angenommen. Alexander Specht, der sportliche Leiter für Tennisentwicklung, führte mit dem geschäftsführenden Vorstand der Tennisabteilung nun ein weiteres Entwicklungsgespräch.

Viele Aktionen auf und neben dem Platz wurden in 2019 durchgeführt. Hierdurch konnten, insbesondere im Kinder- und Bambinibereich, 15 neue Mitglieder gewonnen werden. Dies zeigt, dass der eingeschlagene Kurs der Tennisabteilung Früchte trägt. Allerdings wurden auch hier noch vielfältige Möglichkeiten aufgezeigt, das Vereinsleben weiter anzukurbeln. Insbesondere mehr Trainingsangebote sollen hierbei den Schwerpunkt für die kommende Saison bilden.

Diesbezüglich sind bereits Aktionen, wie zum Beispiel die Teilnahme an „Deutschland spielt Tennis“ am 26. April 2020, geplant. Hierbei handelt es sich um einen Schnuppertag, an dem jeder eingeladen ist einmal den Schläger in die Hand zu nehmen und Spaß zu haben. (mimü) Foto: Tennis WSN