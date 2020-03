Veröffentlicht am 15. März 2020 von wwa

C O R O N A – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Produktion von Desinfektionsmitteln bei BASF – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 200 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle.

Landkreis Bisher bekannt Ahrweiler 3 Altenkirchen 2 Alzey-Worms 8 Bad Dürkheim 15 Bad Kreuznach 13 Bernkastel-Wittlich 4 Birkenfeld 0 Bitburg-Prüm 12 Cochem-Zell 6 Donnersbergkreis 2 Germersheim 4 Kaiserslautern 3 Kusel 13 Mainz-Bingen 17 Mayen-Koblenz 13 Neuwied 10 Rhein-Hunsrück 14 Rhein-Lahn-Kreis 6 Rhein-Pfalz-Kreis 1 Südliche Weinstr. 1 Südwestpfalz 0 Trier-Saarburg 0 Vulkaneifel 3 Westerwaldkreis 11

Stadt Bisher bekannt Frankenthal 1 Kaiserslautern 6 Koblenz 8 Landau i.d.Pfalz 0 Ludwigshafen 1 Mainz 17 Neustadt Weinst. 1 Pirmasens 0 Speyer 2 Trier 3 Worms 0 Zweibrücken 0

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Melde­adresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut über­mittelt. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter vor Ort am Wochenende in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantäne­maßnahmen gebunden sind, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert.

Produktion von Desinfektionsmitteln bei BASF:

Der rheinland-pfälzische Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen wird dringend benö­tigte Desinfektionsmittel zur Haut- und Flächendesinfektion herstellen. „Ich bin froh, dass die BASF SE in enger Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheits­ministerium als arzneimittelrechtlich zuständiger oberster Fachaufsichtsbehörde diese Möglichkeit schaffen konnte. Die Desinfektionsmittel werden vorrangig im medizi­nischen und pflegerischen Bereich in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen“, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheits­ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Das Gesundheitsministerium wird zunächst Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen im Land am Montag schriftlich über die neue Bezugsquelle informieren.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de