Veröffentlicht am 15. März 2020 von wwa

WALLMENROTH – Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach informiert seine Mitbürger über Empfehlungen und Verordnungen in Sachen Corona – Der Gemeinderat hat am Freitagabend in einer Telefonkonferenz auf die neuen Empfehlungen und Verordnungen des Landes und des Bundes sowie des Gemeinde- und Städtebundes und des Landkreistages reagiert und entschieden:

Schließung des Kindergartens Zauberwald ab Morgen bis zum Ende der Osterferien am 17. April 2020. Bildung einer kleinen Notgruppe für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und keine Betreuung organisieren können. Es soll eine Einzelfallprüfung auf Begründetheit erfolgen.

Die VG Betzdorf-Gebhardshain hat alle ihre eigenen Turnhallen geschlossen und empfiehlt das auch den Gemeinden und anderen Hallenbesitzern. Nach der Diskussion über die Selbstverantwortung der Sportgruppen war man sich mehrheitlich einig, dass die Turnhalle durch die Gemeinde geschlossen werden soll.

Nicht notwendige Veranstaltungen sollen laut Landesvorgaben verschoben werden. Versammlungen mit über 75 Personen sind verboten.

Die Stadt Betzdorf hat den Dreckwegmachtag am 21. März 2020 abgesagt und auf den Herbst verschoben. Es wird diskutiert und vereinbart, diese Frage in der nächsten Woche zu entscheiden.

Es wird die Vorbereitung eines Helfernetzes im Dorf diskutiert, wenn das öffentliche Leben weiter eingeschränkt wird und einigen die Isolation droht. Jeder soll in seiner Straße überlegen wer hilfebedürftig ist und wo Solidarität gezeigt werden kann. Diesen Menschen soll dann z.B. Einkaufshilfe angeboten werden. Die Aktion soll über Handzettel und im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden.

Weitere Informationen/Rufnummern

www.corona.rlp.de oder www.rki.de

116117 Bereitschaftsdienstzentrale am DRK KRH Kirchen

19222 Notruf

02681/813838 Hotline Kreisverwaltung (9-16 Uhr)

0800/5758100 Hotline RLP (8-18 Uhr)

0170/9339469 Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach