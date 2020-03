Veröffentlicht am 15. März 2020 von wwa

C O R O N A – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Mit Datum vom 15. März, 12 Uhr, stellt sich die Situation der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen wie folgt dar:

Aktuelle Infektionen: Im Kreis Altenkirchen gibt es mittlerweile sieben nachgewiesene Corona-Infektionen. Damit ist die Zahl der Infektionen von Samstag (14. März) auf Sonntag (15. März) bislang um vier gestiegen. Die infizierten Personen befinden sich alle in häuslicher Quarantäne, bei keiner von ihnen gibt es laut Gesundheitsamt derzeit die Notwendigkeit einer Behandlung in der Klinik. Weitere Labor-Untersuchungen laufen.

(Noch einmal der Hinweis vom 14. März) Veranstaltungen werden untersagt: Mit Datum vom 16. März untersagt der Landkreis alle Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern. Damit setzt er eine Anordnung des Landes vom 13. März um. Landrat Dr. Peter Enders: „Wir haben mit dem Erlass des Landes bei den Veranstaltungsabsagen nun zumindest weitgehend Rechtssicherheit, so wie wir es im Einklang mit dem Landkreistag auch gefordert haben. Für kleinere Veranstaltungen gilt allerdings weiter die Empfehlung, auch diese aus Präventionsgründen nicht durchzuführen, wenn es keinen absolut zwingenden Grund gibt. Ich habe den Eindruck, dass die Bevölkerung bei allen verständlichen Sorgen und Ängsten sehr besonnen handelt.“ Enders ruft dazu auf, der Lage angemessen weiterhin bedacht und eigenverantwortlich zu handeln und Infektionsgefahren zu meiden, um die Virus-Verbreitung so gut es geht zu verlangsamen.