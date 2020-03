Veröffentlicht am 14. März 2020 von wwa

BIRNBACH – Störung der Totenruhe auf Birnbacher Friedhof – Am Samstag, 14. März 2020, wurde der Polizeidienststelle in Altenkirchen mitgeteilt, dass es zu einer Grabschändung auf dem Friedhof in Birnbach gekommen ist. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass von der Grabstätte eines, vor 17 Jahren verstorbenen Kindes, die Grabplatte entwendet und anschließend in eine Böschung geworfen wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen hinsichtlich dieses pietätlosen, frevelhaften Verhaltens, werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei