Veröffentlicht am 14. März 2020 von wwa

MÜLHEIM-KÄRLICH – Verkehrsunfall auf der B9 Höhe AS Mülheim-Kärlich – Polizei sucht Zeugen – Am Donnerstagabend, 12. März 2020, kam es gegen 19:15 Uhr auf der B9 Höhe Ausfahrt Mülheim-Kärlich / Industriegebiet in Fahrtrichtung Bonn zu einem Verkehrsunfall durch eine Holzlatte, die vermutlich von einem Lkw fiel. Der nachfolgende Pkw konnte ein Überfahren der Holzlatte nicht verhindern und der Pkw wurde beschädigt. Außerdem wurde die Latte durch das Überfahren in die Luft geschleudert und beschädigte das dahinter fahrende Fahrzeug ebenfalls. Die Polizei Andernach fragt: Wer hat um die genannte Uhrzeit einen Lkw oder anderes Fahrzeug beobachtet, welches eine Holzlatte verloren hat und kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben? Quelle: Polizei