Veröffentlicht am 14. März 2020 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in Betzdorf – eine 67jährige Person verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 12. März 2020, in Betzdorf wurde eine Person leicht verletzt. Ein 67ähriger Mann befuhr mit einem Pkw die Industriestraße in Richtung Kölner Straße. In Höhe des Stopp-Schildes hielt er an. Ein nachfolgender 27jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf den haltenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von circa 10.000 Euro. Der 67jährige erlitt leichte Verletzungen. Quelle: Polizei