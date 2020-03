Veröffentlicht am 14. März 2020 von wwa

ELKENROTH – Auffahrunfall in Elkenroth – zwei Personen verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 12. März 2020, in Elkenroth wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 44jährige Frau befuhr mit einem Pkw die Betzdorfer Straße in Richtung Elkenroth. Sie verzögerte ihr Fahrzeug, um nach links in die Hirtenwiese abzubiegen. Ein nachfolgender 19jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf. Die 44jährige und ihr 40jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 3.500 Euro geschätzt. Quelle: Polizei