Veröffentlicht am 14. März 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – zwei Kinder und eine Erwachsene verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 12. März 2020, in Herdorf wurden drei Personen leicht verletzt, der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 10.000 Euro geschätzt. Eine 64jährige Frau befuhr mit einem Pkw die Schneiderstraße in Richtung Neunkirchen. In Höhe einer Überquerungshilfe für Fußgänger am Kreisverkehr hielt sie an, um zwei Kindern im Alter von 12 und 14 Jahren das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein nachfolgender 31jähriger Mann verkannte die Situation

und fuhr mit seinem Pkw ungebremst auf den haltenden Pkw auf. Der wurde durch die heftige Kollision nach vorne geschoben. Der 14jährige versuchte noch seinen 12jährigen Bruder aus der Gefahrenzone zu schubsen, wurde dabei aber von dem Pkw erfasst und auf die Motorhaube

aufgeladen. Der 12jährige wurde lediglich am Bein gestreift, kam jedoch zu Fall. Die beiden Kinder und die 64jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Quelle: Polizei