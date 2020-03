Veröffentlicht am 15. März 2020 von wwa

A B S A G E – WEYERBUSCH – Blasorchester Mehrbachtal sagt Konzert ab – In Anbetracht der aktuellen Situation um das Coronavirus sagt das Blasorchester Mehrbachtal e.V. das für Samstag, den 4. April 2020, 19:30 Uhr, in der Turnhalle Weyerbusch geplante Frühjahrskonzert ab. Ein neuer Konzerttermin wird aufgrund der derzeitigen Terminlage wohl frühestens erst in einem halben Jahr stattfinden können.