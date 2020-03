Veröffentlicht am 15. März 2020 von wwa

A B S A G E – HACHENBURG – Ruandahilfe Hachenburg sagt seine Mitgliederversammlung und Besuch aus Ruanda ab – Die Ruandahilfe Hachenburg e.V. feiert in diesem Jahr ihr 15jähriges Bestehen und hat daher diverse Veranstaltungen, Informationsstände und einen Besuch aus Ruanda vorbereitet. Doch jetzt wirkt sich die Entwicklungen der letzten Tage hinsichtlich des Covid-19-Virus auf die geplanten Veranstaltungen aus.

Der Vorstand des Hachenburger Vereins hat die aktuelle Lage noch einmal besprochen und neu bewertet. „Für uns hat der Schutz unserer Mitglieder, Förderer und deren Angehörigen sowie der Gesellschaft die allerhöchste Priorität. Deshalb haben wir uns entschieden, die für den 22. April geplante Mitgliederversammlung und einen für Mai geplanten Besuch aus Ruanda abzusagen“, berichtet der 1. Vorsitzende Thilo Leonhardt. Auch ein Infostand im REWE-Markt Hachenburg, an dem über die Vereinsaktivitäten und Projekte in Ruanda informiert werden sollte, wurde abgesagt. Ob im Jubiläumsjahr des Vereins noch weitere Veranstaltungen und Sitzungen dem Coronavirus zum Opfer fallen, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Sobald Nachholtermine geplant werden können, sollen diese auf der Homepage (www.ruandahilfe-hachenburg.de) und den sozialen Medien des Ruandahilfe Hachenburg e.V. veröffentlicht werden.

Hintergrundinformationen: Seit dem Jahr 2005 setzt sich der Hachenburger Verein „Ruandahilfe Hachenburg e.V.“ mit vielfältigen Hilfsprojekten für eine bessere Schul- und Berufsausbildung, ein besseres Gesundheitswesen und in vielen weiteren sozialen Bereichen für die Menschen in Ruanda ein und zählt zu den aktivsten Vereinen in der Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ruanda. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.ruandahilfe-hachenburg.de