Veröffentlicht am 14. März 2020 von wwa

A B S A G E – ALTENKIRCHEN – Felsenkeller Kultur verlegt Ron Williams & Jörg Seidel Trio – Die Veranstaltung Ron Williams & Jörg Seidel Trio am 21. März 2020 in der Stadthalle Altenkirchen ist abgesagt. Wie der Veranstalter, das Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller, mitteilt fühle man sich durch die Nachrichtenlage der vergangenen Tage, und im Speziellen der Dynamik der letzten Stunden geschuldet, zu diesem Schritt gezwungen. Man bedauere diesen Umstand sehr, werde sich zusammen mit dem Künstler um einen Ersatztermin bemühen und diesen zeitnah bekannt geben, bereits gekaufte Karten behalten dabei ihre Gültigkeit. „Weder unsere Zuschauer, noch unsere Künstler könnten unter diesen Umständen den Abend unvoreingenommen genießen. Wir wollen damit auch unseren Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten und wünschen allen gute Gesundheit.“, so das Team des Kulturbüros.

Ebenso teilt das Kulturbüro mit, dass im Laufe der kommenden Tage weitere Informationen zu den Veranstaltungen des ersten Halbjahresprogramm Kultur, wie die Akkordeonale, La Signora, dem Mühlenrauschen und Guru Guru, veröffentlicht werden.