MÜSCHENBACH – Diebstahl von Altmetall in Müschenbach – Am Donnerstagnachmittag, 12. März 2020, kam es zwischen ca. 15:00 bis 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Müschenbach zu einem Diebstahl von Altmetall. Durch eine unbekannte Tatpersonen wurde Altmetall vom Grundstück des Geschädigten, ohne dessen Zustimmung, aufgeladen und abtransportiert. Wer kann Angaben zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen oder infrage kommenden Tatpersonen liefern? Quelle: Polizei