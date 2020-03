Veröffentlicht am 13. März 2020 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht in Strassenhaus – Am Samstagvormittag, 07. März, ereignete sich um 09:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Raiffeisenstraße und der Straße „Im Kirschbüchel“ in Straßenhaus. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die Raiffeisenstraße aus Richtung Oberraden kommend in Richtung Rengsdorf. Der Unfallverursacher wollte von der Straße „Im Kirschbüchel“ nach links auf die Raiffeisenstraße abbiegen und missachtete dabei den vorfahrtsberechtigten PKW der Geschädigten. Sie konnte nicht mehr rechtezeitig bremsen und touchierte das Fahrzeugheck des Unfallverursachers. Der setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und die Personalienfeststellung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei