Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 10. März, in Kirchen entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Eine 57jährige Frau parkte mit einem Pkw in der Bahnhofstraße, in einer Parkbucht längst der Fahrbahn. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kollidierte der Pkw mit einem Omnibus, der in Richtung Betzdorf fuhr. Quelle: Polizei