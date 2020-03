Veröffentlicht am 13. März 2020 von wwa

HORHAUSEN – Hilfe für notleidende Kinder in Afghanistan stand im Mittelpunkt des Nachmittages der Horhausener Seniorenakademie – Eheleute Ayas berichteten von der Arbeit ihrer Stiftung – Im Mittelpunkt des jüngsten Nachmittages der Horhausener Seniorenakademie im Kaplan-Dasbach-Haus stand die Hilfe für notleidende Kinder in Afghanistan. Zuvor fand ein Gottesdienst mit Pastor Peter Strauch und Gemeindereferent Achim Günther in der Pfarrkirche statt. Sima Ayas und Dr. Akbar Ayas aus Altenkirchen stellten den Senioren mittels einer Bilderpräsentation zunächst das Land Afghanistan und die dortigen politischen Wirren vor und im Anschluss ihr Hilfsprojekt. Von den langen Kriegsjahren, Hunger und Not sind insbesondere Frauen und Kinder betroffen. Die Stiftung Ayas hat es sich daher zum Ziel gesetzt, hilfsbedürftige afghanische Frauen und Kinder langfristig zu unterstützen. „Dabei fokussieren wir uns in unserer Projektarbeit auf Bildung, medizinische Grundversorgung, Waisenpatenschaften und saisonale Soforthilfe“, so Sima Ayas in ihrem Vortrag in Horhausen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Seniorenakademie zu Spenden für das Hilfsprojekt aufgerufen und es konnte ein Scheck über 600 Euro an die Stiftung übergeben werden. Mit Freude berichtete Dr. Akbar Ayas, dass von diesem Geld der Senioren aus dem Raum Horhausen 30 Nähmaschinen für eine Nähstube in der Deja (liegt an der Peripherie der Hauptstadt Kabul) erworben werden konnten. Dort erlernen 30 Frauen das Schneiderhandwerk, gleichzeitig werden sie dort auch im Lesen und Schreiben unterrichtet. Schließlich informierte Dr. Akbar Ayas über seinen jüngsten Besuch in Afghanistan mit der Übergabe von Winterkleidung und warmen Decken. Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender der Seniorenakademie) dankte den Eheleuten Ayas für ihren unermüdlichen Einsatz für die Menschen in Afghanistan und versicherte, dass die Senioren aus dem Raum Horhausen gerne das Anliegen der Stiftung unterstützen. Weitere Infos zur Ayas Stiftung – Nothilfe für Afghanische Kinder, Birkenweg 3, 57610 Altenkirchen, im Internet unter: www.ayas-stiftung.de oder unter der Rufnummer: 02681 / 950110.

Foto: Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender der Seniorenakademie) dankte Sima und Dr. Akbar Ayas (von links) aus Altenkirchen für ihren unermüdlichen Einsatz für die Menschen in Afghanistan und versicherte, dass die Senioren gerne die Stiftung unterstützen. Foto: privat