KREIS ALTENKIRCHEN – Qualifiziert Handeln und Betreuen: Infoveranstaltung zur Kindertagespflege – Am Dienstag, 12. Mai, startet die Kreisverwaltung einen Qualifizierungskurs für Kindertagespflege nach dem „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB)“ in Wissen. Hierzu findet im Vorfeld am Samstag, dem 21. März, um 10.30 Uhr eine Infoveranstaltung in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen statt, zu der alle, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, als Tagesmutter oder Tagesvater tätig zu werden, eingeladen sind.

Viele Eltern entscheiden sich bewusst für die Kindertagespflege, bei der ihre Kinder in den ersten Lebensjahren in kleinen, familiären Gruppen liebevoll betreut und gefördert werden. Aber auch für die Betreuung in sogenannten „Randzeiten“ nach der Kindertagesstätte oder Schule wächst der Bedarf.

Der Landkreis Altenkirchen unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiterhin. Dafür werden ständig neue Tagespflegepersonen gesucht. Als selbstständig tätige Tagespflegeperson können Tagesmütter und Tagesväter den zeitlichen Rahmen selbst bestimmen und so die Arbeit und das eigene Familienleben in Einklang bringen. Während der Infoveranstaltung stehen die Kursleiterin und die Mitarbeiterinnen der Kindertagespflege als Ansprechpartner zur Verfügung.

Informationen und Anmeldungen: Kreisverwaltung Altenkirchen, Susanne Morgenschweis, Tel.: 02681-812561; Carola Paas, Tel.: 02681-812578, E-Mail: kindertagespflege@kreis-ak.de.