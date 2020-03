Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

WISSEN – Leistungsschau Regionale Wisserland wird verschoben – Die für das kommende Wochenende geplante 11. Gewerbeschau des Wisserlandes wird verschoben. Die Veranstalter folgen damit der heutigen Empfehlung des Gesundheitsamtes. Wann die beliebte Leistungsschau im und am kulturWERK sowie in der Walzwerkstraße nachgeholt wird, kann aktuell noch nicht festgelegt werden.

Die Veranstalter hatten bis zuletzt keine rechtliche Begründung, die Regionale abzusagen oder zu verschieben, da die Besucherzahlen (gleichzeitig in der Halle kulturWERK) in der Vergangenheit jeweils weit unter 1.000 Personen waren – dies wäre auch 2020 sicher nicht anders gewesen. Auch hätten sich die Besucher im Außenbereich bewegt. Jedoch empfiehlt das zuständige Gesundheitsamt in Altenkirchen trotzdem heute, die Leistungsschau später stattfinden zu lassen. Die Entwicklung des Coronavirus ist aktuell zu dynamisch, die Ausbreitung soll eingedämmt werden. Dieser Empfehlung ist Bürgermeister Michael Wagener heute mit der Verschiebung des Termins gefolgt.

Wann die Leistungsschau nachgeholt werden kann, ist aktuell noch nicht sicher. Zwar wurde bereits seitens der Veranstalter ein 2. Termin bei den Ausstellern abgefragt (Wochenende nach Fronleichnam), jedoch kann die Entwicklung des neuartigen Coronavirus aktuell noch nicht bestimmt werden. Ein Ersatztermin wird daher gemeinsam mit der Halle kulturWERKwissen und den Ausstellern erst besprochen, sobald dies wieder möglich ist. Infos dazu auch auf der Homepage Wisserland.de.