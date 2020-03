Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“: Absage für Premiere in Altenkirchen – Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“, die am kommenden Sonntag, 15. März, eigentlich erstmals in Altenkirchen gastieren sollte, wird aufgrund des sich ausbreitenden Corona-Virus bundesweit abgesagt. Das teilt der Veranstalter, die Rysumer KcH GmbH, mit. Für Sonntag um 17 Uhr war ein Konzert mit dem Aachener Klavierduo im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung geplant. Bundesweit gibt es über 40 Konzertstandorte. Der Veranstalter informiert derzeit alle Ticketinhaber auch unmittelbar, dass die Veranstaltung ausfällt.